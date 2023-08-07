Жители 515 домов северного округа Москвы получат новые квартиры

Переселение уже началось в рамках программы реновации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 109 тыс. жителей из 515 домов северного административного округа (САО)Москвы получат новые квартиры по программе реновации. Переселение началось уже в восьми районах САО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В восьми районах северного округа началось переселение по программе реновации. <...> В целом новое жилье получат 109 тыс. жителей из 515 домов", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жители 61 старого дома получили квартиры в 33 новостройках, большинство семей уже отпраздновали новоселье. По словам мэра, в каждом доме есть помещения под магазины, аптеки, кафе и парикмахерские.

Еще 57 домов строятся и проектируются. "В районе Коптево, например, восемь стартовых площадок. Один дом заселяется, четыре строим, один начнем возводить в ближайшее время, еще два проектируем. В Дмитровском районе в 4 новостройки переехали жители 11 старых домов. Сейчас три из них уже снесли, готовим площадки для строительства", - заключил Собянин.