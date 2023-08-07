В Москве возле будущей станции "Поклонная" благоустроят почти 12,6 га территории

Работы планируют завершить до конца года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории рядом с будущей станцией "Поклонная" МЦД-4 завершены на 80%, в рамках проекта до конца 2023 года планируется благоустроить почти 12,6 га. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Работы проводятся на всех участках. На объекте завершается прокладка кабельной канализации, установка бордюрного камня и укладка покрытий на тротуарах. Наполовину выполнены работы по устройству парковочных мест и газона. Приступили к прокладке дополнительной ливневой системы и монтажу опор освещения. После завершения этих работ начнется обновление покрытия проезжей части", - рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Отмечается, что работы по благоустройству будут проведены на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, Проектируемом проезде №1138, участках улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова, 2-м Мосфильмовском переулке и прилегающей к нему части природного заказника "Долина реки Сетунь".

В настоящий момент специалисты благоустраивают сквер на улице 1812 года. Там начали устанавливать фонари и разбивать газон, пешеходные дорожки уже замостили плиткой. Также в зеленой зоне появятся парковые качели, скамейки и альпийские горки. Зону отдыха создают на месте гаражей на Поклонной улице: уже прокладывают дорожки, разбивают газон, позже установят лавочки и уличные торшеры, высадят цветы. Помимо обычных урн, на участке разместят специальные - для владельцев собак. Возле дома №16 на улице Пырьева приступили к благоустройству детской площадки: сформировали бетонное основание, на которое уложат резиновое покрытие и установят игровое оборудование.

"Для обеспечения пешеходной доступности новой станции на проспекте Генерала Дорохова создадут три лестничных спуска. Лестницу со стороны южного вестибюля уже оборудовали, к оставшимся двум приступят, когда начнется обустройство участка природного заказника "Долина реки Сетунь". На этом участке сделают новую прогулочную зону, которая соединит проспект Генерала Дорохова со 2-м Мосфильмовским переулком", - добавил Акулов.