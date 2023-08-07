Врач-гериатр призвала пожилых людей не принимать БАДы для замедления старения

Надежда Рунихина перечислила несколько стратегий, которые помогают сохранить когнитивные способности на более высоком уровне в пожилом возрасте

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Биологические активные добавки (БАД) и другие непроверенные лекарства для замедления старения не рекомендуется принимать пенсионерам, здоровый образ жизни показывает более высокую эффективность в улучшении состояния организма. Об этом в интервью ТАСС сообщила главный внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

"Мы как врачи-гериатры ни в коем случае не рекомендуем принимать препараты из числа БАД и подобных им без консультации со специалистом. Есть такое понятие как геропротекторы. Это такие вещества, молекулы, которые могут показать те или иные возможности, повлиять на скорость старения. Но ни один из этих препаратов, которые проходят сейчас тестирования, не рекомендован для применения в реальной клинической практике", - сказала Рунихина.

По ее словам, есть несколько стратегий, которые помогают сохранить когнитивные способности на более высоком уровне в пожилом возрасте. Необходимо предупредить развитие деменции на фоне сосудистых заболеваний: отказаться от курения, контролировать артериальное давление, холестерин, принимать антикоагулянты, когда они показаны. "Есть очень хорошая доказательная база, которая показывает, что именно физическая активность поддерживает лучший когнитивный статус", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что, согласно научным данным, "правильная стоматологическая помощь" также предотвращает нарушение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Кроме того, требуется хороший сон - около семи-восьми часов, контроль за стрессом, отсутствие перееданий. Рацион должен содержать большое количество фруктов и овощей. Также важно следить за состоянием щитовидной железы, так как с возрастом у пожилых людей часто снижаются ее функции.