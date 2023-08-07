В аэропорту Владивостока появилось двухметровое панно с леопардом из кубиков Рубика

Ее приурочили к Восточному экономическому форуму

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Тематическая фотозона, приуроченная к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), появилась в аэропорту Владивостока. Новый объект представляет собой изображение дальневосточного леопарда, собранное из почти 1 тыс. кубиков Рубика, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

"Новый арт-объект представляет из себя мозаику из 910 кубиков Рубика высотой 2 м, внутри которой собрана картина с изображением дальневосточного леопарда - символа аэропорта Владивосток, в которой каждый из кубиков разобран так, чтобы в результате сформировался пиксельный рисунок. Фотозона с изображением дикой кошки подготовлена специально к началу Восточного экономического форума. Благодаря такому арт-объекту для участников форума визит во Владивосток начнется со знакомства с одним из важнейших представителей местной уникальной природы", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", прототипом для создания изображения стало фото реального животного из дикой природы - лесов национального парка "Земля леопарда". Уникальный снимок сделал фотограф из Республики Корея Чои Кисун.

"Отметим, что сотрудники аэропорта носят почетный титул Хранителей леопарда. В 2014 году они взяли под опеку дальневосточного леопарда Leo 18M и дали ему имя Хорс - в честь славянского бога Солнца. С сентября 2019 года привокзальную площадь аэропорта украшает бронзовая статуя леопарда Хорса. Также на территории аэровокзала проходят тематические фотовыставки, посвященные природе Приморья", - сообщила пресс-служба нацпарка, уточнив, что подобный арт-объект с дальневосточным леопардом создан впервые.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.