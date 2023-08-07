Врач-гериатр призвала москвичей с молодого возраста следить за здоровьем и проверяться

По словам Надежды Рунихиной, мощным фактором риска преждевременного старения является курение

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Курение является одним из главных факторов, приводящих к преждевременному старению. Избавляться от вредных привычек, а также следить за здоровьем необходимо с молодого возраста, в чем жителям Москвы помогают павильоны "Здоровая Москва", сообщила в интервью ТАСС внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, в настоящее время специалисты изучают гериатрические синдромы, скорость старения, факторы риска, которые приводят к развитию различных заболеваний с возрастом и преждевременному старению. Причем все полученные знания гораздо более важны для молодых людей, которые могут предотвратить проблемы в будущем.

"Вот, допустим, курение, которое может вызвать атеросклероз, онкологические и бронхолегочные заболевания. Курение - очень мощный фактор риска преждевременного старения. Например, павильоны "Здоровая Москва", развернутые по всему городу, очень полезны. И больше даже не для пожилых людей, а для жителей среднего возраста, после 30 лет. Потому что здоровье в пожилом возрасте закладывается гораздо раньше. И факторы риска - повышенного давления, холестерина, глюкозы и других заболеваний - должны выявляться с молодых лет. Я хочу сказать, что это ответственность самих людей, ответственность за свое здоровье", - сказала Рунихина.

Она подчеркнула, что все программы, направленные на проведение профилактических осмотров, диспансеризации, вакцинации, являются очень значимыми. В том числе они связаны с предупреждением возрастных заболеваний. "Я призываю всех жителей Москвы воспользоваться возможностью и пройти <...> оценку своего здоровья", - добавила специалист.