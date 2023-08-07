Врач-гериатр назвала забывчивость одним из первых симптомов Альцгеймера

Внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина призвала родственников пожилых людей обратиться к специалисту в случае проявления у них этих симптомов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Родственники пожилых людей должны тщательно следить за их здоровьем и в случае проявления у них первых симптомов Альцгеймера - забывчивости и потери ориентации - обратиться к специалисту. Об этом в интервью ТАСС сообщила внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

"Первые признаки болезни Альцгеймера иногда бывают необычными, нетипичными. В семьях могут возникать конфликтные ситуации там, где нужна помощь и поддержка. <…> При болезни Альцгеймера одним из первых проявлений является забывчивость, которая приобретает действительно патологический характер. Понятное дело, что мы все люди и бываем забывчивыми. К симптомам также можно отнести и потерю ориентации в пространстве", - отметила Рунихина.

По ее словам, очень важно, чтобы не было страха проходить когнитивное исследование. Если пожилые люди начинают совершать необычные поступки, это требует наблюдения.

Специалист уточнила, что синдром старческой астении встречается приблизительно у 10% всех пациентов старше 60 лет. Среди людей старше 75-85 лет эта доля составляет 25-30%. Когнитивные расстройства бывают разной степени - легкие, которые сложно диагностировать без консультации специалиста, умеренные когнитивные расстройства, когда немного снижаются память и внимание, какие-то определенные функции, но при этом самостоятельность человека не утрачивается.

"Дальше уже идут тяжелые когнитивные расстройства, которые называются деменция. То есть, когда человек в результате серьезных когнитивных расстройств утрачивает способность самостоятельно жить - это и называется деменцией. Она бывает тоже трех степеней. С легкой многие пациенты продолжают жить самостоятельно дома, но важно, чтобы они находились на глазах у своих родных и близких", - добавила Рунихина.

По ее словам, чтобы лучше понять столкнувшихся с этим заболеванием людей, посетители Московского урбанистического форума в Гостином дворе смогут принять участие в иммерсивном шоу "Деменция. Есть ли завтра?!".