7 августа, 05:27

Проект по модернизации первичного звена запустят в новых регионах в 2023 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что для дооснащения медтехникой и проведения капитального ремонта будут направлены первые средства

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Проект, направленный на модернизацию первичного звена здравоохранения, охватит новые регионы страны в текущем году, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В новых субъектах РФ также будет с этого года реализован проект по модернизации первичного звена. Председателем правительства [Михаилом Мишустиным] подписаны все документы, и первые средства уже в этом году будут направлены", - сказал он журналистам по итогам осмотра медицинской выставки в Уфе.

Мурашко пояснил, что средства, в частности, будут предназначаться для дооснащения медтехникой, проведения капитального ремонта. "Все в этих субъектах будет развиваться точно так же, как и во всех остальных субъектах РФ", - добавил министр. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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