Мурашко: отечественные производители должны иметь приоритет в поставках в больницы

Министр здравоохранения России отметил, что в период пандемии ковида основную массу оборудования и лекарств, использовавшихся в больницах, произвели в РФ

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Приоритет в поставках продукции для объектов здравоохранения должны иметь российские производители. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы настаиваем, чтобы при <…> заключении контрактов приоритеты, конечно же, отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", - сказал он в ходе всероссийского совещания по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе.

По словам Мурашко, в период пандемии ковида основную массу оборудования и лекарств, использовавшихся в российских больницах, произвели в РФ. На международных форумах, где зарубежные специалисты знакомятся с российскими технологиями, Минздрав видит "так называемый вау-эффект", добавил он.