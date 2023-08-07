7 августа, 05:43

Мурашко: отечественные производители должны иметь приоритет в поставках в больницы

Министр здравоохранения России отметил, что в период пандемии ковида основную массу оборудования и лекарств, использовавшихся в больницах, произвели в РФ

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Приоритет в поставках продукции для объектов здравоохранения должны иметь российские производители. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы настаиваем, чтобы при <…> заключении контрактов приоритеты, конечно же, отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", - сказал он в ходе всероссийского совещания по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе.

По словам Мурашко, в период пандемии ковида основную массу оборудования и лекарств, использовавшихся в российских больницах, произвели в РФ. На международных форумах, где зарубежные специалисты знакомятся с российскими технологиями, Минздрав видит "так называемый вау-эффект", добавил он. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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