В Уфе примут региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения

Ее финансирование должно превысить 3 млрд рублей

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения будет принята в Уфе, ее финансирование должно превысить 3 млрд рублей. Это позволит повысить качество оказываемых пациентам услуг, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в стране в Уфе.

"Мы будем формировать региональную программу модернизации учреждений здравоохранения в Уфе, в этом году уже 500 млн рублей мы выделяем, и до 2025 года по 1,5 млрд рублей", - сообщил Хабиров.

По его словам, федеральная программа модернизации системы первичного здравоохранения позволила улучшить ситуацию в селах и малых городах, но в крупных городах не все учреждения отвечают современным стандартам.

По данным властей, новой программой предусмотрен капремонт действующих поликлиник и строительство больниц, обновление транспортного парка, закупка клинико-диагностического оборудования. Хабиров также отметил, что регион рассчитывает получить федеральную поддержку на эти цели.