В Москве появится игровая площадка площадью почти 2 тыс. кв. м

Игровая зона появится в составе жилого квартала "Большая Академическая 85"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Игровая площадка появится на севере Москвы в третьем квартале 2024 года, ее площадь составит почти 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Строительство игровой площадки начнется в этом году, открытие намечено на III квартал 2024 года. Новое игровое пространство площадью почти 2 тыс. кв. м будет доступно не только для жителей проекта, но и для всех желающих", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что игровая зона появится в составе жилого квартала "Большая Академическая 85", который компания ПИК возводит в 3-м Нижнелихоборском проезде. Пространство будет поделено на зоны, чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу. Малыши смогут играть в песочнице или на пружинных качалках. Для детей постарше будет сооружен симметричный холм с кратером внутри, а еще они смогут кататься с горки и лазать по сетке. Покрытие площадки из резиновой крошки защитит их от травм.

Рельеф площадки будет напоминать расходящиеся круги в лужах во время дождя. Склоны площадки, расположенные на разных уровнях, дети также смогут использовать для игр. В оформлении будут использованы природные материалы - песок, галька и древесная кора. Играя с ними, дети научатся различать их свойства и познакомятся с окружающим миром.

"В составе комплекса "Большая Академическая 85" предусмотрено десять корпусов, детский сад на 75 мест и начальная школа, где смогут учиться 200 детей. В зеленых дворах-парках оборудованы современные детские площадки и места для отдыха", - добавила Пятова.