В Госдуме призвали бороться с превышением скорости на дорогах действующими нормами

Первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что введение в ПДД обязанности не превышать среднюю скорость "с неизбежностью повлечет серьезную финансовую нагрузку на водителей"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Введение в правилах дорожного движения (ПДД) обязанности не превышать среднюю скорость вряд ли скажется в лучшую сторону на безопасности на дорогах, проблему нужно решать действующими средствами. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, комментируя соответствующую инициативу Минтранса РФ.

"Эта инициатива вызывает у меня много вопросов и с точки зрения ее эффективности, и с точки зрения юридической чистоты подходов, которые при этом используют. Мне кажется, разработчикам надо еще раз над этим подумать, а достигнут ли они цели самой главной - безопасности дорожного движения при введении новых подходов, может быть надо эффективно работать теми правовыми в том числе средствами, которые есть на сегодняшний день", - сказал депутат.

По его словам, инициатива "с неизбежностью повлечет серьезную финансовую нагрузку на водителей". "Не всегда она действительно позволит бороться с правонарушителями и очевидно прежде всего соответствует интересам тех субъектов, которые фиксируют (нарушения) с помощью камер дорожного движения, разработчиков программного обеспечения", - добавил Бессарабов.

"Объясняю на простом примере, как легко уйти от ответственности за нарушение средней скорости. <…> Можно вместо установленных 60 км/ч шпарить со всей скоростью 120, потом остановиться выпить кофейку, и ты не будешь нарушителем, а человек, который допустил незначительное нарушение средней скорости, будет привлечен к ответственности", - сказал парламентарий, отметив, что уже сейчас есть санкции за превышение скоростного режима.

Бессарабов подчеркнул, что разработчикам инициативы нужно хорошо взвесить все обстоятельства.