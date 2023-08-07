В Москве в Галерее Шилова откроется выставка "Волшебство акварели"

Среди работ художника посетители увидят "Портрет дочери", "Автопортрет", "Хозяин земли" и другие

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Выставка акварели откроется 11 августа в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова и будет посвящена работам живописца. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В Галерее Александра Шилова пройдет выставка "Волшебство акварели". Она будет работать с 11 августа по 13 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители увидят работы Шилова, выполненные акварелью: "Портрет дочери" (1986), "Автопортрет" (1965), "Хозяин земли" (1979) и другие. "Создание портрета акварелью - сложная задача, поскольку необходимо добиться реалистичного оттенка кожи, цвета глаз, передать психологизм портрета. Кроме того, весь процесс требует максимальных усилий, потому что акварельные работы сложно исправить. Александр Шилов умело изображает черты и выражение лиц, глаза и характеры героев при помощи акварели", - добавляется в публикации.

Шилов - российский художник, академик РАХ, народный художник СССР (1985). Автор портретов Юрия Гагарина, Сергея Бондарчука, Муслима Магомаева. В 1996 году передал в дар России коллекцию из 355 картин, на ее основе была создана Галерея Александра Шилова.