7 августа, 07:11
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через ДНР

По словам врио главы региона, очередей нет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Произошедшие в воскресенье удары Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту и автомобильному мосту через пролив Тонкий не повлияли на безопасность сухопутного маршрута через территорию Донецкой Народной Республики, очередей нет. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин.

Читайте также
Что известно об обстреле ВСУ двух мостов между Крымом и Херсонской областью

"На данный момент никаких очередей нет, ситуация полностью контролируемая. Через территорию Донецкой Народной Республики по сухопутному коридору безопасно, насколько это возможно, и быстро, комфортно можно перемещаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин отметил, что власти и волонтерские организации приняли меры, чтобы не допустить скопления и очередей. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация