В Югре за сутки площадь лесных пожаров выросла до 1 370 га

В регионе действуют 17 возгораний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Югре за сутки увеличилась почти на 200 га. Пожарные тушат 17 лесных возгораний на площади 1 370,41 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

По данным оперативного штаба Югры, 6 августа пожарные проводили работы по ликвидации 17 лесных возгораний на площади 1 174,06 га, из которых локализованы 7 на площади 374,45 га.

"По состоянию на 9:00 (7:00 мск) 7 августа, в Югре проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на локализованной площади 32 га в Октябрьском районе и 17 лесных пожаров на площади 1 370,41 га, из которых 5 пожаров на площади 276 га локализованы", - говорится в сообщении.

Также локализовано одно возгорание на землях государственного природного заповедника "Малая Сосьва" на площади 0,1 га.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры добавили, что к тушению пожаров привлечены более 200 работников авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории" и главного управления МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.