Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют 26-28 августа

Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, Серпуховско-Тимирязевской линией, МЦК, МЦД-1 и наземным транспортом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" закроют 26-28 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Готовим новые станции участка "Селигерская" - "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии к открытию! С 26 по 28 августа не будет движения поездов от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". За эти дни мы интегрируем новые станции участка с действующей сетью метро. "Петровско-Разумовская" станет временно конечной", - значится в публикации.

Там уточняется, что во время закрытия участка пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, Серпуховско-Тимирязевской линией, МЦК, МЦД-1 и наземным транспортом.

"С запуском участка новые маршруты получат около 500 тыс. москвичей. Свободнее станет на станциях "Алтуфьево" и "Селигерская", а также на Дмитровское шоссе и Лианозовском проезде. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее. Ограничения будут в основном в выходные, когда людей в транспорте меньше", - заключили в дептрансе.