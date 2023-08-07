В Петербурге ночь на 7 августа стала самой теплой с 1881 года

Ночная температура воздуха составила плюс 23,6 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Ночь на 7 августа в Санкт-Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой, то есть с 1881 года. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"В Санкт-Петербурге ночная температура воздуха - плюс 23,6 градуса. Получается, что это самая теплая ночь в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений. <…> Вот так неожиданно получили рекорд", - написал он.

До этого самыми теплыми в Петербурге были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года - тогда было плюс 23,3 градуса.

"Надо учитывать, что предстоящая ночь может быть еще теплее", - отметил Колесов.

Днем 7 августа температура в Санкт-Петербурге поднимется до плюс 33 или плюс 34 градусов. "Наверное, сегодня все будут радоваться свежему восточному ветру, он хоть немного будет освежать от жары", - добавил синоптик.