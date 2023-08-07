Бойца ВСУ выгнали из кафе в Одесской области из-за жалоб на русскую музыку

Женщина на видео назвала военного провокатором

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. В городе Белгороде-Днестровском Одесской области военнослужащего ВСУ выгнали из кафе из-за жалоб на русскую музыку. Инцидент произошел в заведении "Замок", сообщил украинский журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

"Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить", - написал Андриюк. На видео, размещенном в Telegram-канале, слышно, как женщина объясняет военному, что она - болгарка, а насчет украинского языка ее "учить не надо". Она назвала его провокатором, грубо отругала и выгнала из заведения.

Это далеко не первый инцидент на Украине, связанный с русской музыкой. Так, неделю назад суд Львова оштрафовал на 51 гривну ($1,39) молодого человека из Одессы, который вместе с друзьями громко прослушивал песни российского исполнителя Григория Лепса. А 3 июня депутат Рады Наталья Пипа пожаловалась на то, что житель Одессы исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя (1962-1990) во Львове. 31 июля суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве, но не стал его штрафовать, ограничившись предупреждением.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания тотальной дерусификации. 19 июня 2022 года Верховная рада запретила публичное исполнение российских музыкальных произведений и гастроли российских артистов на Украине.