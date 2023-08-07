Пленку нефтепродуктов от танкера "Сиг" в Керченском проливе обработали биосорбентом

Как уточнили в Росморречфлоте, работы по устранению последствий ЧС продолжаются, в них принимают участие три судна Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пленку нефтепродуктов, оставшуюся после повреждения танкера "Сиг" в Керченском проливе, обработали биосорбентом как неподлежащую сбору. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"В течение дня 6 августа 2023 года на аварийном судне (АС) установлена нефтесборная система в машотделении (МО). Велся сбор и откачка нефтеводяной эмульсии с поверхности воды в МО в танк, определенный капитаном т/х "Сиг". Водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16:00 работы по изготовлению пластыря завершены. Велись подготовительные работы для установки пластыря на пробоину АС. Внутри обонованной акватории проводилась обработка биосорбентом пленки нефтепродуктов, не подлежащей сбору", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, работы по устранению последствий ЧС продолжаются, в них принимают участие три судна Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы. "На утро 7 августа 2023 года ситуация без изменений. Производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение МО, ведутся работы по установке пластыря", - добавили в Росморречфлоте.

Ранее Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщало, что танкер "Сиг", атакованный украинской стороной, получил пробоину в районе машинного отделения. На борту танкера в этот момент были 11 человек, они не пострадали. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу.