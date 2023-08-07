Почти 90 тыс. москвичей старше 50 лет нашли работу через службу занятости

У соискателей пользуются популярностью позиции технологов в сфере общественного питания, менеджеров клиентского сервиса, координаторов и экскурсоводов в музеях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 90 тыс. жителей Москвы в возрасте старше 50 лет с 2019 года трудоустроились с помощью городской службы занятости. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В 2019 году по поручению мэра Москвы была запущена масштабная трансформация службы занятости. С того момента почти 90 тыс. горожан в возрасте старше 50 лет успешно трудоустроились при поддержке ее специалистов. Практически каждый четвертый москвич этого возраста, ищущий работу с помощью городской службы занятости, находит ее в сфере услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у соискателей пользуются популярностью позиции технологов в сфере общественного питания, менеджеров клиентского сервиса, координаторов и экскурсоводов в музеях, парикмахеров, помощников по уходу. Востребованы у горожан старшего поколения вакансии в сфере торговли, в том числе в электронной коммерции. Около 20% таких кандидатов, обращавшихся в службу занятости, нашли работу на позициях менеджеров по продажам и закупкам, мерчандайзеров, консультантов в крупнейших розничных сетях, а также специалистов по работе с маркетплейсами.

"В перспективной промышленной отрасли соискатели старшего возраста выбирают вакансии инженеров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, механиков, слесарей механосборочных работ, электриков и швей, а в сфере транспорта и логистики - предложения для водителей разных категорий и операторов связи", - значится в публикации.

Среди трудоустроенных есть IT-специалисты, специалисты финансового сектора, работники креативных индустрий. Горожане старше 50 лет также выбирают сферу образования и становятся тьюторами, онлайн-репетиторами, специалистами по дополнительному образованию, методистами и учителями.

"Часто соискатели старшего возраста выбирают работу на себя, занимаются рукоделием и создают уникальные продукты. С начала 2019 года почти 5 тыс. человек старше 50 лет зарегистрировали самозанятость и открыли свое дело при поддержке службы занятости Москвы", - сообщается на портале мэра.