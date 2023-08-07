Жители Москвы могут проголосовать за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды

Москвичи могут проголосовать за благоустроенные общественные пространства, парки и улицы, бесперебойное ресурсоснабжение, благоприятную экологическую обстановку и другие

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Голосование за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды проходит в Москве, отдать свой голос жители смогут на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Во время Московского урбанистического форума москвичи смогут проголосовать за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. <...> На территории олимпийского комплекса "Лужники", где проходит фестиваль городского хозяйства, установлена инсталляция с прозрачными колбами. Каждая из них символизирует один из аспектов жизни в городе: благоустроенные общественные пространства, парки и улицы, бесперебойное ресурсоснабжение, благоприятную экологическую обстановку и другие. Москвичи могут проголосовать, опустив шарик в соответствующую колбу", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в тексте, в столице за последние годы реализовано огромное количество проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности. С 2011 года преобразилось 950 парков и скверов, более 500 улиц и общественных пространств, 40 набережных Москвы-реки. Особое внимание уделяется повышению надежности работы систем жизнеобеспечения, в городе реализуется программа реконструкции поликлиник и самая масштабная в стране программа капремонта жилого фонда.

Итоги голосования помогут правильно определить направления дальнейших преобразований в городе. Пожелания москвичей будут обязательно учтены.