Россияне рассказали, сколько планируют потратить на подготовку детей к школе

В среднем это 22 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса "Яндекс Маркет"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Родители в России планируют в текущем году потратить на подготовку детей к учебе в среднем 22 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса "Яндекс Маркет", с которым ознакомился ТАСС.

Онлайн-опрос проводился в конце июля, в нем участвовала 1 тыс. респондентов. Опрашивались родители из разных регионов РФ в возрасте от 30 лет, у которых есть минимум один ребенок. Опрос проводился совместно с исследовательским агентством Aquarelle Research.

"Яндекс Маркет" опросил родителей школьников и выяснил, как респонденты планируют расходы на подготовку к новому учебному году. Они рассчитывают потратить на тетради, ручки, ранцы, одежду и обувь и другие товары для детей в среднем 22 тыс. рублей. На мальчиков собираются потратить больше, чем на девочек, - в среднем 25 тыс. и 19 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении по итогам исследования.

Согласно исследованию, родители, чтобы купить ребенку все необходимое к школе, могут сокращать другие расходы в августе: так поступает 51% опрошенных матерей и 35% отцов.

"Многие респонденты (40%) заранее откладывают деньги на подготовку к школе. Примерно треть опрошенных (30%) экономят на себе, чтобы купить лучшее детям. Примерно у каждого пятого (17%) нет проблем с бюджетом на товары к школе", - добавляется в релизе.

При выборе товаров к школе многие родители прислушиваются к мнению детей. "Подавляющее большинство респондентов (87%) вместе с детьми покупают товары для учебы, и абсолютно все опрошенные выбирают ранцы только с ребенком. Родители считают, что совместные покупки помогают им лучше понять предпочтения своих детей", - отмечают авторы.