7 августа, 07:47,
обновлено 7 августа, 08:11
Умерла Ирина Мирошниченко

В МХТ им. Чехова прощаются с Ириной Мирошниченко

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко проходит на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

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Люди несут цветы. На сцене театра, в котором Мирошниченко служила почти 60 лет, - ее гроб и портрет. Играет негромкая музыка.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. После гражданской панихиды и отпевания в храме Софии Премудрости Божией 7 августа актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС ранее заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Ирины Мирошниченко выразили коллеги и друзья, деятели культуры и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. 

Теги:
РоссияМирошниченко, Ирина ПетровнаУмерла Ирина Мирошниченко
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