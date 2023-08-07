В МХТ им. Чехова прощаются с Ириной Мирошниченко

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко проходит на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

Люди несут цветы. На сцене театра, в котором Мирошниченко служила почти 60 лет, - ее гроб и портрет. Играет негромкая музыка.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. После гражданской панихиды и отпевания в храме Софии Премудрости Божией 7 августа актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС ранее заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Ирины Мирошниченко выразили коллеги и друзья, деятели культуры и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.