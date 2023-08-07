В Литве признали минувшую ночь самой жаркой за всю историю наблюдения за погодой

Средняя температура воздуха по стране была выше 20 градусов Цельсия

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Минувшая ночь выдалась в Литве самой жаркой и душной за всю историю регулярных наблюдений за погодой. Об этом сообщил Гидрометцентр балтийской республики.

"Ночь была как в тропиках. Средняя температура воздуха по стране была выше 20 градусов Цельсия - абсолютный рекорд", - говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, в районном центре Молетай ночная температура не опускалась ниже 25 градусов Цельсия.

Регулярные наблюдения за погодой осуществляются в Литве с 1871 года.