На Ямале площадь природных пожаров выросла за сутки до 2,5 тыс. га

Ведется ликвидация 27 возгораний

ТАСС, 7 августа. Специалисты ликвидируют 27 природных пожаров на площади 2,5 тыс. га в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Из них локализованы пять возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 27 очагов природных пожаров на площади 2 576 га. Локализовано 5 очагов природных пожаров на площади 157,5 га", - сообщили в пресс-службе.

Накануне ведомство сообщало о 20 природных пожарах на площади 1,5 тыс. га.

По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, запах дыма появился в некоторых населенных пунктах региона из-за природных пожаров. В связи с этим было организовано исследование воздуха на наличие вредных веществ. "По состоянию на 7 августа на территориях, попавших в зону задымления, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено", - уточнили в ведомстве.

За время пожароопасного периода, который ввели с 10 мая, на Ямале произошло 243 природных пожара на общей площади более 8 тыс. га. Режим ЧС муниципального характера введен в лесах Надымского и Пуровского районов из-за природных пожаров. В регион прибыл самолет-амфибия Бе-200.