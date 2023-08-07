Для двух эстакад на МСД смонтировали более 8,5 тыс. тонн металлоконструкций

На открытом участке от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 м и 1,2 км

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Металлоконструкции с общим весом свыше 8,5 тыс. тонн смонтированы при строительстве двух эстакад на участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 м и 1,2 км. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролетных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тыс. тонн, а объем железобетонных конструкций - порядка 33 тыс. куб. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая, самая длинная эстакада, сооружалась в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда в особо сложных условиях - над действующей железной дорогой.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генподрядчик и генпроектировщик ряда участков Московского скоростного диаметра) Юрий Кравцов подчеркнул, что монтаж пролетного строения через пути МДЦ-2 производился в технические окна продолжительностью два часа. Данная эстакада соединяет районы Чертаново Южное и Бирюлево Западное. "Эти эстакады позволяют обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживленной улицей Подольских курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров", - отметил он.

Кравцов добавил, что в составе участка также построены другие искусственные сооружения - четыре путепровода и один тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.

"В рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра, который проходит от Южной рокады до МКАД, введено 13,5 км дорог, включая 8 км шестиполосной магистрали основного хода, улично-дорожную сеть, а также ряд искусственных сооружений", - заключили в стройкомплексе.