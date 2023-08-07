В России 57% опрошенных убеждены в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии

По данным опроса ВЦИОМ, об отсутствии такой стратегии заявили 21% респондентов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Доля людей, убежденных в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии, выросла с 40% до 57% за два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"За последние два года убежденность россиян в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии значительно укрепилась. Доля разделяющих эту позицию выросла с 40% до 57% за рассматриваемый период", - говорится в опросе. По его данным, об отсутствии такой стратегии заявили 21% опрошенных, в 2021 году их доля составила 29%, еще 17% не смогли дать однозначный ответ, согласившись с утверждением лишь частично.

По данным исследования, 46% россиян уверены, что у России предсказуемое будущее, в 2021 году это мнение разделяло 36%. Несогласие с этим тезисом выразили 27% опрошенных, в 2021 году их было 34%, частично согласилось 21% россиян.

Кроме того, большинство (72%) убеждены, что в ближайшие 8-10 лет положение страны улучшится, в том числе 31% наблюдают позитивные преобразования в стране и видят Россию процветающим государством, в 2022 году их доля составляла 39%. Ухудшение ситуации в России наблюдают 20% опрошенных. Также 50% россиян считают Россию одной из великих держав, из них 28% полагают, что в ближайшие 15-20 лет Россия скорее станет великой державой (28%), а 17%, что не станет.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 27 июня 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.