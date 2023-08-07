Артисты Москонцерта посетили новые регионы в рамках празднования Дня ВДВ

Зрителями стали бойцы самых разных военных специальностей: артиллеристы, водители тяжелой техники, разведчики, штурмовые бригады и те, кто занимается хозяйственной частью

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Концерты ко Дню Воздушно-десантных войск (ВДВ) на территориях новых регионов провела культбригада Москонцерта. В ее состав вошли лауреаты международных конкурсов Сергей Борзов (вокал), Павел Быков (вокал, гитара), Оксана Невежина (вокал, конферанс, художественное слово), сообщается на портале мэра Москвы.

"С 27 июля по 6 августа состоялся выезд культбригады Москонцерта на территории новых регионов, приуроченный ко Дню Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Маршрут артистов прошел через Луганск, Старобельск, Мариуполь, Донецк. Программа была составлена из произведений, популярных у десантников, - песен из известных кинофильмов и репертуаров Виктора Цоя, Шамана, Олега Газманова, группы "Голубые береты". На концерте присутствовали 250 бойцов 673 полка десантно-штурмового батальона.", - говорится в сообщении.

В этот выезд большинство концертов прошло на позициях ВДВ. Зрителями стали бойцы самых разных военных специальностей: артиллеристы, водители тяжелой техники, разведчики, штурмовые бригады и те, кто занимается хозяйственной частью.

"Концерты состоялись и в военных частях, и в медицинских учреждениях, где проходят реабилитацию раненые, доставленные с передовой Бахмутского направления. Каждый раз, выступая в госпиталях, артисты буквально прорываются через физическую боль людей, сидящих в зале", - рассказал генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

В День ВДВ прошло 350-е выступление культбригады Москонцерта. Оно стало самым масштабным мероприятием за этот выезд, проведенным в полевом формате.