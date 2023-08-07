7 августа, 08:16

В ЛНР около 1,5 многоэтажек и соцобъектов введут в эксплуатацию до конца года

Врио главы региона Леонид Пасечник отметил, что к 1 сентября в республике отремонтируют 90 школ

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. многоквартирных жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов введут в эксплуатацию в Луганской Народной Республике (ЛНР) до конца 2023 года, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

"33 региона [РФ] присылают своих специалистов, материалы, оборудование для восстановления важнейших объектов на 28 территориях и районах Луганской Народной Республики. В этом году общими усилиями мы введем в строй около 1,5 тыс. многоквартирных домов, инфраструктурных [объектов] и объектов соцсферы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пасечник добавил, что к 1 сентября в регионе отремонтируют 90 школ. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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