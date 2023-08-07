Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Премьер назвал артистку одной из самых талантливых театральных и киноактрис

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил коллегам, родным и близким Ирины Мирошниченко соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года.

"Она обладала редким драматическим даром, восхищала публику творческими работами. Каждый раз в кадре и на сцене удивительно точно передавала характер и переживания своих героинь. Всегда разная, но неизменно искренняя и убедительная. Любая ее роль была неповторима, надолго оставалась в памяти зрителей", - говорится в телеграмме премьер-министра.

Мишустин назвал Мирошниченко одной из самых талантливых театральных и киноактрис, подчеркнув, что ее смерть является невосполнимой утратой для отечественной культуры. "Яркая звезда знаменитого МХТ имени А. Чехова, Ирина Петровна была верна родному театру почти шестьдесят лет", - заметил он.

Мирошниченко всю жизнь подавала пример достойного служения искусству, была доброжелательным и сердечным человеком. Такой она и останется в сердцах многочисленных поклонников и всех, кто ее искренне любил, отметил глава кабмина.