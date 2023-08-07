Кабмин Японии рассмотрит предложение о трех выходных в неделю для госслужащих

Такое изменение предлагается внести, чтобы сделать госслужбу более привлекательной

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Японии рассмотрит вопрос о предоставлении государственным служащим трех выходных дней в неделю. Соответствующее предложение правительству и парламенту передала кадровая палата Японии, которая в составе кабмина занимается вопросами госслужбы.

Такое изменение предлагается внести, чтобы сделать госслужбу более привлекательной, поскольку в последнее время сокращается число претендентов на эту работу, сдающих соответствующий квалификационный экзамен.

Как передает телеканал NHK, предложение о третьем выходном дне в неделю предполагает, что общее количество рабочих часов - 155 за четыре недели - сокращаться не будет. Таким образом, четыре дня придется работать дольше обычного. В настоящее время такая система уже действует для части сотрудников, которые заняты уходом за детьми, больными или престарелыми родственниками.

Кроме того, кадровая палата предложила увеличить более чем на 10 тыс. иен (около $70) стартовую зарплату для госслужащих. Если это предложение будет одобрено, зарплата для поступивших на госслужбу будет увеличена впервые за 33 года.

Нововведения предлагается закрепить поправками в законодательство, которые могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года.