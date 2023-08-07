В рамках проекта "Мой район" проведут экскурсии по районам Свиблово, Левобережному, Щукино

На прогулке по Октябрьскому Полю и Щукину расскажут о послевоенной застройке и появлении маршальских домов, на экскурсии по Петровскому парку - о дореволюционных дачах, купеческих ресторанах и городке художников

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Профессиональные гиды в рамках программы "Мой район" и проекта "Гуляем по Москве" проведут 140 бесплатных экскурсий по бывшим подрайонам Москвы с 10 августа по 31 декабря. Географию проектов пополнят новые районы, среди которых Хорошево-Мневники, Левобережный, Свиблово, Сокол, Щукино, Чертаново Северное и Южное, Тимирязевский, сообщается на портале мэра Москвы.

"Современная Москва - это 146 муниципальных образований, расположенных на площади более 2,5 тыс. кв. м. Ежегодно в нецентральных районах Москвы создают новые парки и общественные пространства, приводят в порядок, благоустраивают места, с которыми неразрывно связана история города. С 10 августа по 31 декабря профессиональные гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам столицы. Так, на экскурсиях по Зюзино, Свиблово, Левобережному можно будет узнать, как бывшие подмосковные деревни превращались в современные жилые массивы", - говорится в сообщении.

На прогулке по Октябрьскому Полю и Щукину речь пойдет о послевоенной застройке и появлении маршальских домов, на экскурсии по Петровскому парку - о дореволюционных дачах, купеческих ресторанах и городке художников. Гостям Тимирязевского района расскажут, как москвичам сотни лет назад удавалось выращивать ананасы и теплолюбивые фрукты.

"Когда мы начинали проект, то думали о возможных проблемах с посещаемостью - о том, что нужно будет привлекать людей, дополнительно рекламировать экскурсии. Но группы набирались очень быстро, регистрация на событие закрывалась за несколько дней до начала. Интерес к районам большой, потому что это непроторенные тропы: в каждом есть свои фишки, о которых интересно рассказать как туристам, так и местным жителям", - приводятся слова создателя проекта "Гуляем по Москве" Евгения Степанова.

Первый цикл таких мероприятий прошел осенью 2022 года. Тогда гиды провели 40 экскурсий по 20 столичным районам, среди которых Ясенево, Митино, Свиблово и Зюзино. Их посетили более 2 тыс. человек.