Отопление в музее Таганрога после ЧП с украинской ракетой восстановят до конца 2023 года

Также буден проведен ремонт здания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Отопление в здании музея Таганрога, поврежденного после ЧП с украинской ракетой, восстановят до конца 2023 года, параллельно приступив к ремонту самого здания. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

"Собственником здания является Центробанк. Сейчас мы готовим письмо в аппарат Центробанка и в аппарат Росимущества для того, чтобы в кратчайшие сроки оценить и передать нам это здание. <…> До конца года мы обеспечим сохранность здания в части отопления, к ремонту будем приступать уже в этом году, чрезвычайная ситуация позволяет все это делать одновременно", - сказала Дмитриева.

В центре Таганрога 28 июля в переулке Лермонтовский, неподалеку от кафе "Чехов сад" упали обломки ракеты. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, разрушены стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали 22 человека, в том числе ребенок. Десять из них были госпитализированы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. В районе ЧП в Таганроге локально введен режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).