Собянин: реставрация кинотеатра "Ударник" в Москве начнется в 2023 году

Специалисты приведут в порядок как фасады кинотеатра, так и его интерьеры, оснастят современным оборудованием

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Реставрация известного в Москве кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году, на его крыше появятся терраса и смотровая площадка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Легендарное место для Москвы и российского кинематографа - кинотеатр "Ударник" - ждет комплексная реставрация. В советские годы в нем проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино", - написал мэр.

Он добавил, что специалисты приведут в порядок как фасады кинотеатра, так и его интерьеры, оснастят современным оборудованием. "Здесь будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше - терраса и смотровая площадка. Работы планируем начать уже в этом году", - отметил Собянин.