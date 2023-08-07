Жителей Кубани предупредили о чрезвычайной пожарной опасности до 9 августа

В центральных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о продлении чрезвычайной пожарной опасности на территории региона до 9 августа, сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности на территории Краснодарского края: 7-8 августа местами в юго-западных районах края сохранится, в центральных районах края (исключая город Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, 7-8 августа местами в крае, включая город Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4-го класса", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории региона объявлялось до 5 августа. Сообщалось, что в ближайшие дни жара в регионе достигнет 40 градусов, ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Отмечалось, что в полуденные часы жителям края и гостям региона не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.