В Карелии симптомы ОРВИ выявили у 25 детей после отдыха на Черном море

Всего осмотрено 130 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Карельские медики выявили симптомы ОРВИ у 25 детей, которые в воскресенье вернулись поездом после отдыха на побережье Черного моря. Об этом министерство здравоохранения региона сообщило на своей странице во "ВКонтакте".

"Бригады медиков вчера вечером встречали на железнодорожном вокзале детей, возвращающихся в Карелию поездом после отдыха на побережье Черного моря, - сказано в сообщении. - Всего осмотрено 130 человек. Выявлено 25 детей с симптомами ОРВИ".

По данным Минздрава Карелии, во время осмотра в Лодейном поле Ленинградской области всем сделали экспресс-тесты на грипп и коронавирус, результаты отрицательные. Двоих детей с клиническими проявлениями ОРВИ госпитализировали в Олонецкую ЦРБ. В Петрозаводске всех детей, в том числе из районов Карелии, осмотрели специалисты детских поликлиник, у всех взяли мазки на грипп и коронавирус. Двоих госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, остальных направили на амбулаторное лечение.

Информация обо всех детях, контактировавших с заболевшими, передали в поликлиники по месту жительства и в ЦРБ для контроля состояния.