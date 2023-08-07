В Москве передали советам ветеранов 17 помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м

Больше всего помещений получили советы ветеранов районов в ЮВАО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы передали советам ветеранов 17 помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м в бессрочно пользование. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Отмечается, что в Москве советы ветеранов стали объединениями, которые не только оказывают поддержку горожанам старшего поколения, но и вовлекают их в активную общественную жизнь. Поэтому одно из важных направлений деятельности города - подбор комфортных помещений и обеспечение ими подобных организаций.

"За шесть месяцев этого года управам районов в восьми округах столицы в оперативное управление передали 17 помещений для размещения советов ветеранов. Суммарная площадь объектов нежилого фонда составила более 1 тыс. кв. м. Благодаря этому общественные организации смогут работать с людьми старшего возраста в более комфортных условиях", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Больше всего помещений получили советы ветеранов районов в ЮВАО - четыре объекта общей площадью 282,7 кв. м, в ЮАО - три помещения площадью 224,5 кв. м, в САО - три помещения площадью 187,1 кв. м.

Самый большой объект площадью 120,3 кв. м расположен на улице Рождественской, дом 21, корпус 6, его передали в оперативное управление управе района Некрасовка. В помещении организована работа двух первичных организаций совета ветеранов района. Также ведется прием пенсионеров, на котором жители получают полезную информацию о социально значимых организациях и проводимых мероприятиях в районе.