В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра

Относительная влажность воздуха в Челябинске составила 100%

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Продолжительные сильные дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра прогнозируют в Челябинской области в понедельник и вторник, говорится в тексте штормового предупреждения, объявленного Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в понедельник относительная влажность воздуха в Челябинске составила 100%, город заволокло туманом, по данным пресс-службы областного министерства экологии, это связано с циклоном.

"Во второй половине дня 7 августа, ночью и днем 8 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в тексте предупреждения.

По данным пресс-центра Главного управления МЧС России по Челябинской области, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрывы линий электропередач, вал деревьев.