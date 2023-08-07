Более 1,2 млн россиян привились от кори в рамках подчищающей иммунизации

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила активизировать прививочную кампанию в нескольких субъектах РФ и провести информационно-разъяснительную работу с гражданами

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 1,2 млн россиян вакцинировались от кори в рамках кампании по подчищающей иммунизации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 4 августа в рамках подчищающей иммунизации против кори привиты более 1,2 млн человек, в том числе 608 тыс. мигрантов", - говорится в сообщении.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила активизировать прививочную кампанию в нескольких субъектах РФ и провести информационно-разъяснительную работу с гражданами.

По данным Роспотребнадзора, за 31-ю неделю зарегистрировано 2 932 случая COVID-19 (за 30-ю - 2 985). Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 07.08.2023 года загружено 270 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - уточнили в ведомстве.