В Тамбове открыли мемориальную доску участнику прорыва блокады Ленинграда

Доску установили на доме, где Илья Вокин прожил около 40 лет

ТАСС, 7 августа. Мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Илье Вокину, участвовавшему в боях подо Ржевом, у Пушкинских гор, при прорыве блокады Ленинграда открыли в Тамбове к 100-летию со дня рождения фронтовика. Доску установили на доме, где он прожил около 40 лет, сообщила пресс-служба мэрии.

"В Тамбове прошло торжественное открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, Почетному жителю города Илье Ивановичу Вокину. 5 августа исполнилось ровно 100 лет со дня его рождения. Доску установили на доме по улице Советской, 180, где Илья Иванович прожил около 40 лет", - говорится в сообщении.

Как отметил глава администрации Тамбова Максим Косенков, Вокин принимал активное участие в ветеранских организациях. "На протяжении многих лет он возглавлял самую крупную ветеранскую организацию в Октябрьском районе, мы помним, как вместе организовывали множество акций, мероприятий, как он искренне переживал за судьбу каждого ветерана",- цитирует его пресс-служба.

Вокин родился в 1923 году в Иркутской области. В 1942 году был призван в Красную армию. Воевал на Волховском, Ленинградском, втором Прибалтийском и Калининском фронтах. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многими медалями. В 2013 году ветерану вручили почетный знак "За заслуги перед городом Тамбов", его занесли на Почетную доску города Тамбова. Вокин умер в возрасте 96 лет.