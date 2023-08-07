В Подмосковье за неделю провели почти 940 патрулирований лесов на фоне риска пожаров

В случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны или по единому номеру 112

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники лесной охраны в Московской области за прошедшую неделю провели почти 940 патрулирований земель лесного фонда в связи с жарой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

Как отметили в комитете, жаркая погода и отсутствие осадков увеличивают риски возникновения лесных пожаров. В лесах Подмосковья было усилено патрулирование, что во многом позволило избежать возгораний в течение последних 10 дней.

"За прошлую неделю система оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров ежедневно фиксировала подтвержденные пожароопасные объекты. Их было 66. Силами лесной охраны проведено 938 патрулирований земель лесного фонда", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он добавил, что в лесах сейчас сухо, любая искра или уголек могут привести к серьезным последствиям. В случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны или по единому номеру 112, подчеркнули в пресс-службе.