В Литве не увидели правовых оснований для разных подходов к гражданам России и Белоруссии

Обе страны так или иначе участвуют в действиях против Украины, отметил советник президента балтийской республики Дарюс Урбонас

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Основания для разных подходов к гражданам РФ и Белоруссии с точки зрения угрозы нацбезопасности, которая может исходить от их пребывания в Литве, отсутствуют. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента балтийской республики Дарюс Урбонас.

"Нет никаких правовых аргументов для разной трактовки подхода к гражданам России и Белоруссии. Обе эти страны так или иначе участвуют в действиях против Украины", - сказал он.

Советник считает, что такое участие Минска является достаточной причиной максимально перекрыть дорогу гражданам Белоруссии в Литву. "Очевидно, что от них исходит угроза нашей безопасности", - отметил он.

Урбонас напомнил, что департамент миграции Литвы 4 августа сообщил, что более 1 тыс. граждан РФ и Белоруссии признаны угрозой нацбезопасности. В течение 14 дней после уведомления об этом такие лица должны покинуть страну. Критики таких установок в отношении граждан Белоруссии тревожатся, что под действие кампании попадут бежавшие в Литву белорусские оппозиционеры.