В Минздраве сообщили, что опыт волонтеров-медиков перенимают другие волонтерские движения

Замглавы ведомства Татьяна Семенова отметила, что в вузах страны дополнительно внедряется "модуль обучения служению"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Практики волонтеров медицинского сообщества активно распространяются на широкие российские волонтерские движения, считает замглавы Минздрава России Татьяна Семенова.

"Очень многое от волонтеров-медиков стало распространяться в более широкие массы. Не хочу обидеть просто волонтеров, но тем не менее часть ярких проектов идет именно от медицины. Потому что сегодня не только волонтеры-медики принимают участие в оказании медицинской помощи, но и другие волонтеры", - сказала она, выступая на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

Семенова, добавила, что в вузах страны дополнительно внедряется "модуль обучения служению".

"Это программа, которая разработана на основе методологии, подходов, анализа волонтерского движения в Российской Федерации. Ряд образовательных организаций сегодня в пилоте. Я думаю, что все вузы и колледжи страны будут охвачены, не только медицинские, но и общие", - пояснила замминистра.