В Басманном районе надземный переход соединит штаб-квартиру и инженерный центр Мосгаза

Переход будет сооружен в уровне второго этажа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Надземный переход построят между зданиями АО "Мосгаз" на территории Басманного района в центре столицы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Строительные работы начнутся по адресу: Мрузовский переулок, вл. 11 стр. 1-14, 19, 20.

"Мосгаз не только в постоянном режиме модернизирует газовое хозяйство столицы, но и обновляет собственную административную инфраструктуру. Для удобства сотрудников в Мрузовском переулке здание штаб-квартиры компании соединят надземным переходом с недавно возведенным инженерным центром. На данный момент Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство сооружения, и застройщик может приступать к работе на участке", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Переход будет сооружен в уровне второго этажа. В зданиях выполнят частичную перепланировку для того, чтобы обустроить холлы и лестницы. Фасады выполнят в виде витражной конструкции из алюминиевых профилей со стеклопакетами.

"В инженерном центре разместились гараж управления аварийно-восстановительных работ Мосгаза, специалисты выездных бригад которого ежедневно заступают на дежурство, а также центральная диспетчерская и служба одного окна. После того, как работы по реконструкции двух зданий будут завершены, повысится эффективность взаимодействия административных и оперативных подразделений Мосгаза", - отметил глава комитета.