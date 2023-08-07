7 августа, 09:51

В Испании объявили погодное предупреждение из-за экстремальной жары

Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 44 градуса

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде на территории почти всего королевства из-за сильной жары.

Ведомство повысило уровень тревоги в большинстве провинций до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 44 градуса. Предупреждение о неблагоприятной погоде объявлено на ближайшие несколько дней. В Мадриде ожидается, что столбик термометра поднимется до 40 градусов.

В 2021 году в Испании был зафиксирован температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса. 

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