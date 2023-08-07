7 августа, 09:58

Более 500 человек в выходные проверили здоровье в парках Подмосковья

Жители области могли проверить свое здоровье в 25 парках

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 500 жителей Московской области прошли проверку здоровья у выездных бригад врачей в эти выходные, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"На протяжении всего лета каждые выходные бригады медицинских специалистов работают в парках Подмосковья. В минувшие выходные такой возможностью проверить свое здоровье воспользовались еще более 500 человек", - привели в пресс-службе слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

По данным министерства, в прошедшие выходные жители Подмосковья могли проверить свое здоровье в 25 парках. Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкине, Люберцах и других городах.

"В ходе осмотра пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг", - уточнили в пресс-службе. 

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