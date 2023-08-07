Пассажирам московского транспорта из-за жары бесплатно раздают воду

Также воду раздают на трамвайных остановках около станций метро "ВДНХ", "Бауманская", "Авиамоторная" и других

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество точек раздачи бесплатной воды на московском транспорте в жаркие дни увеличили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В пик жары продолжаем бесплатно раздавать воду в транспорте. Получить бутылки с водой можно на станциях метро: "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская" (Филевская линия). На причалах электросудов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце Столицы. На автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская, Орехово", - значится в публикации.

Также воду раздают на трамвайных остановках около следующих станций метро: "ВДНХ", "Бауманская", "Авиамоторная", "Новокузнецкая", "Коломенская". При необходимости количество точек раздачи воды будет увеличено.

"В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью: носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также пассажиров просят в случае плохого самочувствия пользоваться колоннами экстренного вызова в метро, чтобы получить медицинскую помощь. "Следите за водным балансом и берегите себя", - заключили в дептрансе.