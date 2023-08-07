7 августа, 10:10

Пасечник заявил, что обучение в некоторых школах ЛНР с 1 сентября начнется дистанционно

Врио главы республики рассказал, что учебный процесс начнется в 539 школах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Часть школ в Луганской Народной Республике (ЛНР), находящихся в населенных пунктах у линии боевого соприкосновения, с 1 сентября начнут обучение в дистанционном формате, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Из соображений безопасности на сегодняшний день в некоторых населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, учебный процесс пока что начнется в дистанционном режиме", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пасечник рассказал, что 1 сентября учебный процесс начнется в 539 школах - ремонтные работы в некоторых из них еще продолжаются. "Для улучшения доступа к сети Интернет сегодня нами проводится работа по прокладке к школам оптоволоконного кабеля, также мы заключили договор на поставку учебного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, а также комплектов спортивного и музыкального оборудования", - сообщил он. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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