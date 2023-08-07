Электросудно "Химка" начало работу на первом регулярном маршруте на Москве-реке

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что название электросудна служит отсылкой к рекам города

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Электросудно "Химка" начало работу на первом регулярном речном маршруте "Киевский - Сердце столицы". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Еще одно электросудно - "Химка" - теперь работает на первом регулярном маршруте "Киевский - Сердце столицы". Ранее его внесли в реестр Российского классификационного общества. Это необходимо для его сертификации и допуска к перевозке пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, название "Химка" служит отсылкой к московским рекам. Каждое электросудно носит свое имя. Эту идею предложили жители столицы еще в 2021 году.

"В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все для безопасности поездок пассажиров. После многочисленных швартовых и ходовых испытаний электросуда принимает Российское классификационное общество. По итогам испытаний РКО выдают свидетельство о соответствии судна требованиям", - пояснили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 20 июня посетил Северный речной вокзал Москвы и принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта - речных электросудов.