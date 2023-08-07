Пасечник заверил, что в ЛНР наладят водоснабжение для более 500 тыс. жителей

Предусмотрены работы по капитальному ремонту более 30 км магистральных водоводов, отметил врио главы республики

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты по федеральному проекту "Чистая вода" восстановят в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 30 км магистральных водоводов. Как сообщил врио главы республики Леонид Пасечник, это обеспечит качественную подачу воды более 500 тыс. жителей региона.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" предусмотрены работы по капитальному ремонту более 30 км магистральных водоводов, что обеспечит около полумиллиона жителей республики качественной чистой водой", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пасечник добавил, что при помощи специального казначейского кредита в регионе запланировано обновление инфраструктуры: специалисты капитально отремонтируют, в общей сложности, более 70 км магистральных водоводов и модернизируют 16 объектов теплоснабжения.