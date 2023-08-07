Число задержек трамваев в Москве снизилось на 40% благодаря обособлению путей

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что за последний год в городе удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Трамвайные пути отделили от проезжей части почти на 20 улицах Москвы за год, в результате число задержек снизилось. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 40% сократилось количество задержек трамваев благодаря физическому обособлению путей. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что за последний год трамвайные пути отделили от проезжей части почти на 20 улицах Москвы. Теперь там машины не затрудняют движение вагонов", - значится в публикации.

По словам Ликсутова, которые приводятся в сообщении, за последний год в Москве удалось свести к минимуму задержки трамваев на Серпуховском Валу и улице Орджоникидзе.